Другий італійський журналіст став мішенню шпигунського програмного забезпечення

Чіро Пеллегріно ‒ другий репортер новинного розслідувального видання Fanpage, який став жертвою ймовірної кібератаки, після свого головного редактора Франческо Канчелато.

Другий італійський журналіст, чия новинна організація викрила молодих фашистів у ультраправій партії прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні, став мішенню складного “шпигунського програмного забезпечення найманців”, повідомляє The Guardian.

Репортер послався на відповідну інформацію від Apple.

Чіро Пеллегріно ‒ другий репортер новинного розслідувального видання Fanpage, який став жертвою ймовірної кібератаки, після свого головного редактора Франческо Канчелато. Канчелато у січні повідомив, що він зазнав атаки з використанням ПЗ, розробленого ізраїльською компанією Paragon Solutions, яка на той час мала клієнтські відносини з італійським урядом.

Пеллегріно ‒ шоста особа в Італії, яка постраждала від шпигунського програмного забезпечення, нібито розгорнутого державними органами, після Канчелато та чотирьох інших членів громадянського суспільства та активістів.

Інші ‒ Лука Касаріні та Беппе Качча, італійські засновники неурядової організації Mediterranea Saving Humans, які голосно критикують ймовірну співучасть Італії у зловживаннях, яких зазнають мігранти в Лівії; отець Маттіа Феррарі, капелан на судні для порятунку мігрантів, що належить цій неурядовій організації, який мав тісні стосунки з Папою Франциском; та Давід Ямбіо, правозахисник, хто мешкає в Італії.

Пеллегріно розповів Guardian: “У вівторок увечері я отримав повідомлення від Apple про виявлення атаки шпигунського програмного забезпечення, спрямованої на мій пристрій. Я не міг у це повірити. Я думав, що це розіграш. Це вперше щось подібне зі мною сталося. Це жахливе відчуття”.

Пеллегріно, який критикував уряд Мелоні в соціальних мережах, зв’язався з дослідниками з Громадянської лабораторії Університету Торонто, яка відстежує цифрове спостереження за діячами громадянського суспільства та допомагає виявляти види шпигунського програмного забезпечення, що використовується в таких атаках. Канчелато, Касаріні, Качча, Феррарі та Ямбо нібито стали цілями за допомогою військового програмного забезпечення Paragon.