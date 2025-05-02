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​Трамп оголосив два нових свята: День перемоги США в Першій і Другій світових війнах

"Ми виграли обидві війни, але ми ніколи нічого не святкуємо".

​Трамп оголосив два нових свята: День перемоги США в Першій і Другій світових війнах
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив два нових свята – День перемоги у Другій світовій війні – 8 травня і День перемоги у Першій світовій війні – 11 листопада. 

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Тому я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – на День перемоги у Першій світовій війні", – написав Трамп.

"Ми виграли обидві війни, ніхто навіть не наближався до нас за силою, хоробрістю чи військовою доблестю, але ми ніколи нічого не святкуємо – це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", – додав американський президент.

Раніше видання Associated Press повідомило про підготовку у Вашингтоні масштабного параду, що має відбутися 14 червня – у день народження Трампа. Участь у заході візьмуть близько 6600 військовослужбовців, не менше 150 одиниць наземної техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів та тисячі цивільних осіб.

  • У лютому деякі французькі ЗМІ повідомляли, що Трамп приєднається до Володимира Путіна в Москві для вшанування пам’яті Другої світової війни 9 травня. Однак, президент США спростував цю інформацію.
  • Зазначимо, що в 2020 році Трамп відмовився приїхати до Москви на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня. 
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