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ЗМІ: Угода про копалини стане прибутковою через щонайменше 10 років

І це згідно з оптимістичним сценарієм.

ЗМІ: Угода про копалини стане прибутковою через щонайменше 10 років
Фото: zmist.pl.ua

Агенція Reuters, опитавши експертів у галузі видобування копалин та економістів, дійшла висновку, що угода про створення Фонду відбудови між Україною та США може призвести до отримання сторонами вигоди лише у довгостроковій перспективі.

Наразі розробка українських надр потребує значного часу та інвестицій, які ускладнюються через перебування країни у стані війни. Окрім того, проблеми створює й стан української енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури після трьох років бойових дій та обстрілів. 

Враховуючи, що в розвинених державах, як-от Канада та Австралія, розробка копалин зазвичай займає одне-два десятиліття, прогноз щодо американсько-української угоди, який можна назвати оптимістичним, стверджує про початок отримання сторонами прибутків не раніше, ніж через 10 років.

  • Деталі підписаної угоди та перспективи її ратифікації - у матеріалі LB.ua
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