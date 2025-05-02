Джей Ді Венс не бачить ознак закінчення війни в Україні "найближчим часом"

В інтерв'ю американському лояльному до Республіканської партії каналу Fox News віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс висловився щодо малої ймовірності завершення російсько-української війни в найближчій перспективі.

Як пише Reuters, за словами другої людини у Вашингтоні, "усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру". Венс покладає відповідальність на завершення "брутальної війни" на обидві сторони.

При цьому віцепрезидент США поскаржився, що мирний процес "нікуди не рухається". Через це Венс переконаний, що "найближчим часом нічого не завершиться".