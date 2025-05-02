Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови
Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад
Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
ГоловнаПраво

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Угоду США та Україна підписали 30 квітня 2025 року.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

Проєкт закону має назву “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови”.

У пояснювальній записці вказано, що “реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні відносини”.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies