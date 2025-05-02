Угоду США та Україна підписали 30 квітня 2025 року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

Проєкт закону має назву “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови”.

У пояснювальній записці вказано, що “реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні відносини”.