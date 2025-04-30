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Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ

Підтримали документ 274 народні депутати.

Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ
Валькірія
Фото: Пресслужба Патрульної поліції

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №13037 "Про  вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням". 

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за документ віддали 274 голоси.

У законопроєкті йдеться про посилення військової дисципліни шляхом визначення механізмів запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи/недоторканості.

Документ пропонує:

  • доповнити зміст поняття "військова дисципліна" положенням про те, що вона досягається, серед іншого, шляхом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення будь-яких проявів дискримінації та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи/недоторканості;
  • зобов'язати кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), пов’язаних із дискримінацією;
  • закріпити обов’язок командира негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості. Він зобов'язаний буде вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення дій проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • запровадити нову підставу для усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків: якщо невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем службових обов’язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • щоб з'ясувати причини та умови таких правопорушень, службове розслідування має призначати або командир самостійно або ж за поданням представника уповноваженого підрозділу або посадової особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про можливі ситуації домагань чи дискримінації. Зокрема військовослужбовець, який повідомив про подібні правопорушення, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у звʼязку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу чи загрозі таких заходів впливу, а також не може бути звільнений чи змушений до звільнення зі служби;
  • передбачається можливість військовослужбовця надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі виявлення фактів порушення.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, на сьогодні жінки у Збройних Силах України можуть обіймати посади командирок піхотних підрозділів, снайперок, кулеметниць, гранатометниць, розвідниць тощо. Це стало можливим завдяки прийнятому у вересні 2018 року Закону України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби.

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