Судитимуть екснардепку та її спільників, які вимагали у шахтарів гроші за встановлення групи інвалідності

Вони вимагали у людей по 3-4 тисячі доларів США.

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці та трьох її спільників, які налагодили "бізнес" на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості. Імовірно, йдеться про колишню народну депутатку Ірину Сисоєнко.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, жінка на момент вчинення злочину обіймала посаду заступниці директора столичної медустанови.

Вже колишня заступниця директора столичної медустанови організувала схему отримання грошей від людей, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократичні перепони. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США.

До співпраці чиновниця залучила вже колишнього головного лікаря медустанови, якою керувала, завідувачку консультативного – поліклінічного відділення, а також посередника з Львівщини, який підшуковував людей, які мають складнощі з отриманням інвалідності.

Медичні документи пацієнтів з Львівщини відправлялись до Києва, до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності. Далі зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавались керівництву медустанови та розподілялися між учасниками схеми.

Під час розслідування задокументували факт неодноразової передачі грошей посередником організаторці, яка працює заступником директора медустанови. В червні 2024 року під час останньої передачі грошей в розмірі 32 тисячі доларів США посередника та заступницю керівника закладу затримали.

Наразі обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті.

Справа Сисоєнко