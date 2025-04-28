Судитимуть екснардепку та її спільників, які вимагали у шахтарів гроші за встановлення групи інвалідності

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці та трьох її спільників, які налагодили "бізнес" на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості. Імовірно, йдеться про колишню народну депутатку Ірину Сисоєнко.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, жінка на момент вчинення злочину обіймала посаду заступниці директора столичної медустанови.
Вже колишня заступниця директора столичної медустанови організувала схему отримання грошей від людей, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократичні перепони. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США.
До співпраці чиновниця залучила вже колишнього головного лікаря медустанови, якою керувала, завідувачку консультативного – поліклінічного відділення, а також посередника з Львівщини, який підшуковував людей, які мають складнощі з отриманням інвалідності.
Медичні документи пацієнтів з Львівщини відправлялись до Києва, до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності. Далі зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавались керівництву медустанови та розподілялися між учасниками схеми.
Під час розслідування задокументували факт неодноразової передачі грошей посередником організаторці, яка працює заступником директора медустанови. В червні 2024 року під час останньої передачі грошей в розмірі 32 тисячі доларів США посередника та заступницю керівника закладу затримали.
Наразі обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті.
Справа Сисоєнко
- 7 червня минулого року Служба безпеки України заявила про ліквідацію ще однієї масштабної схеми ухилення від мобілізації, до якої причетна колишня народна депутатка. УП тоді писала, що це – Ірина Сисоєнко.
- За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.
- За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до "схеми" були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону. Зазначимо, що міська прокуратура в публікації про викриття не писала про те, що схемою користувалися ухилянти.
- У день повідомлення про підозру за екснардепку Сисоєнко внесли заставу розміром 900 тисяч гривень.