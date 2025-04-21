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​Судитимуть львівського митника, якого звинувачують у незаконному збагаченні

Йдеться про активи на понад 12 мільйонів гривень.

​Судитимуть львівського митника, якого звинувачують у незаконному збагаченні
Львівського митника підозрюють у незаконному збагаченні
Фото: Офіс генпрокурора

Судитимуть львівського митника, якого звинувачують у незаконному збагаченні, зокрема, незаконному набутті 12 млн гривень. 

"Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Львівської митниці за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України)", – повідомив Офіс генпрокурора. 

Розслідування встановило, що обвинувачений, який раніше працював на митниці, набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн. Йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор "ЭО-2621".  

Прокурори зазначили, що всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб – дружину, батька та тестя. Загалом ці активи на понад шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищують його законні доходи.

"З метою спеціальної конфіскації за клопотанням прокурора на всі активи підозрюваного накладено арешт", – додали у Офісі генпрокурора.

  • Нещодавно очільника митного поста на Львівщині викрили на "кришуванні чорного імпорту" електроніки в Україну.
  • Раніше стало відомо, що судитимуть колишнього службовця Львівської митниці, який сприяв незаконному переміщенню товарів поза митним контролем. У результаті держава недоотримала 15 млн грн обов’язкових митних платежів.
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