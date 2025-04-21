Йдеться про активи на понад 12 мільйонів гривень.

Судитимуть львівського митника, якого звинувачують у незаконному збагаченні, зокрема, незаконному набутті 12 млн гривень.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Львівської митниці за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України)", – повідомив Офіс генпрокурора.

Розслідування встановило, що обвинувачений, який раніше працював на митниці, набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн. Йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор "ЭО-2621".

Прокурори зазначили, що всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб – дружину, батька та тестя. Загалом ці активи на понад шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищують його законні доходи.

"З метою спеціальної конфіскації за клопотанням прокурора на всі активи підозрюваного накладено арешт", – додали у Офісі генпрокурора.