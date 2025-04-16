ВАКС почав розглядати справу Клюєва про розтрату сотень мільйонів гривень

Наступне засідання призначено на 13 травня цього року.

Сьогодні, 16 квітня, колегія суддів ВАКС призначила та розпочала розгляд по суті справи за обвинуваченням колишнього першого віце-прем’єр-міністра України.

Про це повідомила пресслужба Спецілізованої антикорупційної прокуратури.

Прізвища колишнього першого віце-прем’єр-міністра України не вказують, але із матеріалів справ можна зрозуміти, що йдеться про Андрія Клюєва, який перебував на цій посаді з березня 2010 до лютого 2012 року.

"Оскільки, за версією органів досудового розслідування, обвинувачений з 2014 року переховується від слідства на території країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, ВАКС вирішив викликати його до суду повістками, оприлюдненими на сайті Офісу Генерального прокурора та в медіа", – зазначили у САП.

Наступне засідання призначено на 13 травня 2025 року.

Підготовчий розгляд тривав із жовтня 2023 року. Наразі направлено ухвалу суду до органів адвокатського самоврядування щодо вирішення питання притягнення адвокатів обвинуваченого до відповідальності у зв’язку з неявкою до суду з неповажних причин.

Розслідування встановило, що у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, перший віце-прем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів розміром близько 170 млн грн ВАТ «Завод напівпровідників», бенефіціарним власником якого він став у 2008 році. Гроші надавали нібито для розвитку інноваційного проєкту, проте насправді Клюєв привласнив їх.

Згодом за аналогічною схемою на рахунки підконтрольних товариств перерахували 25,3 млн грн ніби для сприяння розвитку енергозбережних технологій, але фактично їх також було розтрачено. Ці дії завдали збитків на суму майже 200 млн грн.

Досудове розслідування у справі розпочато у 2014 році, у 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.

Дії колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ексголови Державного агентства – ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на те, що колишній перший віце-прем’єр-міністр України перебуває в розшуку, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування «in absentia».

У 2023 році ВАКС заочно заарештував Клюєва у справі про розкрадання коштів.

В 2019 році Генеральна прокуратура просила ВАКС дозволити спеціальне (заочне) розслідування проти Клюєва. На початку січня ВАКС заочно заарештував його. Однак, у лютому 2020 року заочний арешт було скасовано.