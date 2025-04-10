У Рівному п'ятьох посадовців підозрюють у привласненні держмайна на понад 20 млн грн

У Рівному п'ятьох осіб підозрюють у привласненні дежавного майна на понад 20 млн грн. Підозрювані – це посадовці «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок.

Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора.

Службові особи ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці Федерації профспілок України організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій.

Протягом 2016–2018 років вони уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у Рівному. Загальна оціночна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн грн. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною – лише 4,1 млн гривень. Новими власниками стали родичі одного з керівників «Укрпрофтуру».

За наявною інформацією, персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок.

П’ятьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності.