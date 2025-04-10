Звільнили суддю Київського апеляційного суду Глиняного, який причетний до справи Богуслаєва

10 квітня 2025 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Віктора Глиняного з посади судді Київського апеляційного суду.
Як зазначили у ВРП, його звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.
"Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади", – повідомили у Раді і нагадали, що пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.
- Віктор Глиняний є одним із чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких затримали за підозрою в хабарі по справі Богуслаєва.
- За даними журналістів, йшлося про таких суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. Вони за $35 000 мали скасувати арешт майна одного з приватних товариств. "Суддя-посередник" отримав гроші від представника приватної компанії. Натомість мав задовольнити скаргу на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на майно.
- 27 березня Вища рада правосуддя звільнила із займаної посади суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, який проходив по цій справі.