Звільнили суддю Київського апеляційного суду Глиняного, який причетний до справи Богуслаєва

10 квітня 2025 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Віктора Глиняного з посади судді Київського апеляційного суду.

Як зазначили у ВРП, його звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

"Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади", – повідомили у Раді і нагадали, що пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.