На Харківщині судитимуть колаборанта з Куп'янська, який співпрацював з окупантами

У Харківській області судитимуть колаборанта з Куп’янська, який під час окупації працював "спеціалістом" санітарно-епідеміологічної служби росіян.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що мешканець Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами РФ добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрацїі. Не пізніше липня 2022 року чоловік обійняв посаду "и. о. специалиста сектора СЭС" у так званій "ВГА".

Новоспечений співробітник видавав довідки, оформлені згідно із законодавством РФ, про відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам, а також так звані "справки СаНПиН".

Свої "робочі обов’язки" чоловік виконував до моменту деокупації. Колаборанта судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.