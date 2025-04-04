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Правоохоронці попередили про нову шахрайську схему у Telegram

Аферисти використовують фейкові “кружечки” у соцмережі, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.

У Національній поліції попередили про нову шахрайську схему у Telegram.

Аферисти використовують фейкові “кружечки” у соцмережі, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.

Зловмисники зламують акаунти та завантажують голосові чи відеоповідомлення користувача; монтують потрібний шахраям діалог, у якому ви начебто просите грош і розсилають підроблені відео вашим друзям та знайомим.

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Правоохоронці зазначають ‒ якщо ви отримали підозрілий “кружечок”, перевірте інформацію ‒ попросіть написати в іншому месенджері або зателефонувати і увімкніть двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.

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