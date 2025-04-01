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Відправили під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, яких підозрюють у побитті чоловіка

Обидвоє підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави.

Відправили під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, яких підозрюють у побитті чоловіка
Посадовицю Вінницького ТЦК відправили під варту
Фото: ДБР

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ОМ ТЦК та СП та її спільника, які жорстоко побили військовозобов'язаного. Обидва підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави.

Про це інформує ДБР.

Інцидент стався у вересні, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав бронювання, звернувся до установи для оновлення своїх даних. Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

  • За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). І ця тенденція зберігається.
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