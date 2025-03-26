Лідера опозиції Південної Кореї виправдали у порушенні закону про вибори

Високий суд Сеула виправдав лідера Демократичної партії Лі за надання неправдивих заяв у 2021 році під час кампанії на пост президента.

Суд Південної Кореї постановив, що лідер опозиції Лі Чже Мен не порушував закони про вибори, скасувавши рішення суду нижчої інстанції та підвищивши його шанси балотуватися на майбутніх президентських виборах, пише Bloomberg.

Високий суд Сеула в середу виправдав лідера Демократичної партії Лі за надання неправдивих заяв у 2021 році під час кампанії на пост президента, повідомляє Yonhap News. У листопаді суд нижчої інстанції визнав Лі винним у звинуваченнях і призначив йому річний термін ув’язнення з відстрочкою на два роки.

Рішення додає ще один поворот до і без того бурхливого політичного ландшафту Південної Кореї. Країна перебуває в кризі відтоді, як президент Юн Сок Йоль шокував світ, оголосивши воєнний стан у грудні. Пізніше законодавці оголосили Юну імпічмент, і зараз він очікує рішення Конституційного суду про те, чи буде він остаточно усунений з посади чи поновлений.

Якщо суд усуне його, президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів, що дасть Лі потенційну можливість балотуватися.

Лі вважається фаворитом президентських перегонів у разі підтвердження імпічменту Юна, і останнє рішення суду може покращити його імідж і зміцнити позиції перед потенційними виборами.

“Я ціную суддів за правильне рішення, засноване на правді та справедливості”, ‒ сказав Лі журналістам.

Щотижневе опитування громадської думки Gallup минулої п'ятниці показало, що 36% респондентів віддають перевагу Лі як наступному президенту, що значно випереджає інших консервативних кандидатів, рівень підтримки яких залишається однозначним.

Керівна політична сила “People Power Party” висловила “глибокий жаль” з приводу цього рішення. Невідомо, чи будуть прокурори оскаржувати це рішення. Якщо справу передадуть до суду вищої інстанції, на її вирішення, ймовірно, знадобляться місяці, що продовжить невизначеність щодо кандидатури Лі.