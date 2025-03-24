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Президент підписав закон про збільшення акцизного податку на тютюн

Йдеться про документ № 11090. 

Президент підписав закон про збільшення акцизного податку на тютюн
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Як вказано у картці законопроєкту, документ повернули з підписом глави держави сьогодні, 24 березня.

У пояснювальній записці йдеться, що акциз на цигарки тепер привʼязуватимуть до євро. Також до 2028 року будуть підвищувати специфічні ставки акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС. Одночасно еквівалентно підвищуватимуть такі ставки на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшуватимуть їх розміри для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Це роблять згідно із угодою про Асоціацію України та ЄС. Крім того, заходи щодо подальшого підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до вимог Директиви 2011/64/ЄС та вираження їх у євро рекомендовано Міжнародним валютним фондом при виконанні програми для України "Механізм розширеного фінансування".

Зазначається, що загальний акцизний податок на сигарети у країнах – членах ЄС має становити не менше 60 % від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, випущених для споживання, та не має бути меншим 90 євро за 1 000 штук сигарет незалежно від середньозваженої роздрібної ціни продажу. Для порівняння, станом на 01.01.2024 мінімальне податкове зобов’язання на сигарети в Україні становить 2516,54 грн (приблизно 60 євро) за 1000 штук.

  • Верховна Рада схвалила законопроєкт в цілому у 2024 році. Тоді документ підтримали 237 депутатів. 
  • Детальніше про закон у матеріалі LB.ua "Вплив МВФ чи домовленості з тютюновиками? Як Україна відмовляється від ефективної політики оподаткування айкосів".
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