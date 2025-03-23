​Зеленський: треба дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари

Президент Володимир Зеленський на тлі переговорів в Ер-Ріяді заявив, що потрібно "дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари".

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"І потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, але саме Росія продовжує атакувати Україну.

"І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що вже говорив з Рустемом Умєровим, який доповів йому про перебіг перемовин.

"Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - наголосив Зеленський.