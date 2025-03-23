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Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень, ‒ Генштаб

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій.

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації й надалі страждають прикордонні населені пункти, зокрема Михайлівське, Степок, Вишеньки, Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка, Лугівка, Олександрівка та Порозок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Петрушівка, Краснопілля, Окіп, Тур’я, Угроїди, Новодмитрівка та Проходи.

На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, проте був успішно зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Ямполівки та в напрямку Нового, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося чотири штурми позицій наших оборонців поблизу Білогорівки, в напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку триває бій поблизу Оріхово-Василівки.

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На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував вісім разів неподалік Диліївки та Торецька, наразі точаться чотири бої.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 29 атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, один бій ще триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутись вперед поблизу Новополя та Новосілки. Некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе, Новодарівка, Новосілка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Мала Токмачка.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили чотири атаки російських загарбників, ще п’ять боїв продовжуються. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив понад 181 обстріл, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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