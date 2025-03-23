Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області в Росію

Партизани влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області. Цим вдалося призупинити постачання для росіян у Курську область.

Про це розповіли у партизанському русі "АТЕШ".

"Агенти нашого руху провели успішну диверсію і знищили трансформаторну шафу на залізниці в Смоленській області", — ідеться в повідомленні.

Агенти партизанського руху неодноразово фіксували переміщення військових вантажів і техніки цим маршрутом у бік Брянської і далі Курської областей.

"У результаті наших дій було порушено логістику окупантів — затримано постачання вантажів, призначених для постачання російських військ на лінії фронту", — кажуть в "АТЕШ".