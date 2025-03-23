Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області в Росію

Завдяки діям партизанів було порушено логістику окупантів.

Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області в Росію
Фото: Атеш

Партизани влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області. Цим вдалося призупинити постачання для росіян у Курську область.

Про це розповіли у партизанському русі "АТЕШ".

"Агенти нашого руху провели успішну диверсію і знищили трансформаторну шафу на залізниці в Смоленській області", — ідеться в повідомленні.

Агенти партизанського руху неодноразово фіксували переміщення військових вантажів і техніки цим маршрутом у бік Брянської і далі Курської областей.

"У результаті наших дій було порушено логістику окупантів — затримано постачання вантажів, призначених для постачання російських військ на лінії фронту", — кажуть в "АТЕШ".

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies