Київ завершує опалювальний сезон, — Кличко

Завершення опалювального сезону на кілька днів раніше дозволяє температура повітря.

У понеділок, 24 березня, у Києві завершують опалювальний сезон. Будівлі закладів соціальної сфери відключатимуть за індивідуальними заявками.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", — зазначає мер Києва.

З понеділка, 24 березня, відключення від теплопостачання розпочнуть у житлових будинках. Будівлі закладів соціальної сфери — медзаклади, дитсадки, школи та інші — відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

У порівнянні з минулим роком цьогоріч опалення в Києві вимикають на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

"Централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня", — додає Кличко.