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Спротив: в окупованому Мелітополі росіяни запровадили обов'язкові військові навчання для усіх старшокласників

Тепер на ТОТ усі учні 10-11 класів проходять базову військову підготовку за стандартами строкової служби.

Спротив: в окупованому Мелітополі росіяни запровадили обов'язкові військові навчання для усіх старшокласників
Фото: Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області росіяни запровадили обов'язкові військові навчання для усіх старшокласників.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як зазначають у спротиві, тепер усі учні 10-11 класів проходять базову військову підготовку за стандартами строкової служби. Навчання проводить так званий центр військово-патріотичного виховання "Воїн" разом із путінською партією "Єдіная Росія".

Без проходження курсу отримати атестат неможливо, це стосується як хлопців, так і дівчат.

"Мілітаризація молоді — ще один крок до виховання слухняних солдатів для нових кремлівських воєн. Росіяни готують із дітей майбутнє "гарматне м’ясо", зневажаючи будь-які міжнародні норми", — наголошують у ЦНС.

  • Російська влада до кінця цього навчального року планує подвоїти кількість учнів у школах з військовою підготовкою на ТОТ України. Таким чином російська влада намагається зламати ідентичність українських дітей і виховати їх у дусі насильства, ненависті та підпорядкування військовій ідеології.
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