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Уночі РФ атакувала Україну 147 БпЛА, Сили ППО знищили 97 "шахедів"

РФ застосувала уночі більшу кількість саме ударних БпЛА — 122, а також 25 дронів-імітаторів.

Уночі РФ атакувала Україну 147 БпЛА, Сили ППО знищили 97 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ атакувала безпілотниками різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 23 березня підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

Фото: повітряні сили

25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

"Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25", —  зазначають у Повітряних силах.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

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