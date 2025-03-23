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ВМС: Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії, залп — 12 "Калібрів"

РФ вивела у Чорне море більше ракетоносіїв.

ВМС: Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії, залп — 12 "Калібрів"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія вивела у Чорне море три ракетносії із загальним залпом 12 "Калібрів". У в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет.

Про це інформують військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00, 23 березня, в Чорному морі зафіксувано 3 ворожі кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.

В Азовському морі, як у попередні дні, суден немає. Ще 4 кораблі помітили в Середземному морі, з яких 3 є носіями" із загальним залпом до 26 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили.

  • до Чорного моря – 1 судно, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — зазначають у ВМС.

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