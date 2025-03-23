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За добу ворожа армія вбила та поранила сімох цивільних на Донеччині

Троє жителів Покровська загинули через обстріли РФ.

За добу ворожа армія вбила та поранила сімох цивільних на Донеччині
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили трьох жителів Покровська на Донеччині, ще четверо жителів поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 22 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 3115 людей, поранень зазнали  6866 осіб. 

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Уночі ворожа армія завдала масованого удару по Києву та Київській області. У Києві внаслідок обстрілу загинули троє людей, зокрема дитина. Поранені ще вісім киян. На Київщині поранені двоє людей, пошкоджені приватні будинки у трьох районах.

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