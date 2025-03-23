За добу ворожа армія вбила та поранила сімох цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили трьох жителів Покровська на Донеччині, ще четверо жителів поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 22 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 3115 людей, поранень зазнали 6866 осіб.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Уночі ворожа армія завдала масованого удару по Києву та Київській області. У Києві внаслідок обстрілу загинули троє людей, зокрема дитина. Поранені ще вісім киян. На Київщині поранені двоє людей, пошкоджені приватні будинки у трьох районах.