Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували Київщину: постраждало подружжя, пошкоджені будинки

Пошкодження зафіксовані у трьох районах Київської області.

Російські окупанти атакували Київщину: постраждало подружжя, пошкоджені будинки
обстріли Київської області
Фото: Микола Калашник

Уночі російська армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про поранених, також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні. 

У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. 

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. 

Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом.

  • Росіяни уночі 23 березня масовано атакували Київ, двоє людей загинуло. Під обстрілами опинилися Дніпровський, Подільський, Голосіївський, Деснянський і Шевченківський райони.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies