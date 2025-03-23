Російські окупанти атакували Київщину: постраждало подружжя, пошкоджені будинки

Уночі російська армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про поранених, також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні.

У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.

Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом.