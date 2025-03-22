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Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 2 людини, 13 поранені, — ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 367 ударів по Запорізькій області.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 2 людини, 13 поранені, — ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок вчорашнього масованого обстрілу РФ у Запоріжжі 2 людини загинули, ще 13 поранені. Упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці", — ідеться у повідомленні.

214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки,  Малу Токмачку та Новодарівку.

140 артобстрілів завдано по території Степногірська,  Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури.

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