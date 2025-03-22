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На Буковині внаслідок ДТП загинули батько і син

Водій автомобіля Volkswagen Sharan не впорався з керуванням та перекинувся.

На Буковині внаслідок ДТП загинули батько і син
Фото: поліція

У Вижницькому районі поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій загинув батько з сином. 

Правоохоронці попередньо встановили, що сьогодні вранці 22 березня водій 1969 року народження автомобіля Volkswagen Sharan, рухаючись селищем Берегомет у напрямку Чернівців, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги, з подальшим перекиданням в кювет. 

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його пасажир 2010 р.н. від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичних експертиз.

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