На Буковині внаслідок ДТП загинули батько і син

Водій автомобіля Volkswagen Sharan не впорався з керуванням та перекинувся.

У Вижницькому районі поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій загинув батько з сином.

Правоохоронці попередньо встановили, що сьогодні вранці 22 березня водій 1969 року народження автомобіля Volkswagen Sharan, рухаючись селищем Берегомет у напрямку Чернівців, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги, з подальшим перекиданням в кювет.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його пасажир 2010 р.н. від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичних експертиз.