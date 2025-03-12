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На Буковині під час ліквідації пожежі сухостою знайшли тіло чоловіка

Найбільше пожеж зафіксовано на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83).

На Буковині під час ліквідації пожежі сухостою знайшли тіло чоловіка

У Чернівецькій області рятувальники під час ліквідації пожежі сухої трави виявили тіло чоловіка 1949 року народження

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сталося це у селі Верхні Петрівці Петровецької територіальної громади. А в Чернівцях травмувалася 73-річна жінка, її надзвичайники виявили під час гасіння сухої трави та чагарників на відкритій території.

В Україні загалом лише за минулу добу вигоріло 555 га землі, сталося 871 загоряння. Найбільше пожеж зафіксовано на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83).

“Не паліть сухостій! Це не лише шкода природі, а й смертельна загроза для людей!”, ‒ закликали рятувальники.

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