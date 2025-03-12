В Україні затримали наркоторговця, якого розшукував Інтерпол

На Київщині правоохоронці затримали іноземця–учасника міжнародного наркоугруповання, яке займалося торгівлею кокаїном та героїном. Через це чоловіка розшукував Інтерпол.
Про це розповіли у Офісі генпрокурора.
"За інформацією правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина він перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий іноземець був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандним постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи", – йдеться у повідомленні.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності наркоторговець прибув в Україну, де переховувався від правосуддя.Наразі затриманий перебуває під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни, яка оголосила його у міжнародний розшук.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення чи збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, на території України діє організована група, учасники якої систематично займаються придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом героїну в особливо великих розмірах.
Учасники злочинної групи купують наркотичний засіб, який ввозиться з-за кордону іншими невстановленими особами під виглядом імпорту товарів широкого вжитку або гуманітарної допомоги. В подальшому вони транспортують наркотики до раніше обумовленого місця зберігання та реалізують на території України.
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