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В Україні затримали наркоторговця, якого розшукував Інтерпол

Також в Україні розслідують діяльність злочинної групи, яка розповсюджує придбаний у інших країнах героїн. 

В Україні затримали наркоторговця, якого розшукував Інтерпол
Затриманий наркоторговець
Фото: Офіс генпрокурора

На Київщині правоохоронці затримали іноземця–учасника міжнародного наркоугруповання, яке займалося торгівлею кокаїном та героїном. Через це чоловіка розшукував Інтерпол.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора. 

"За інформацією правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина він перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий іноземець був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандним постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи", – йдеться у повідомленні. 

Щоб уникнути кримінальної відповідальності наркоторговець прибув в Україну, де переховувався від правосуддя.Наразі затриманий перебуває під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни, яка оголосила його у міжнародний розшук.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення чи збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, на території України діє організована група, учасники якої систематично займаються придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом  героїну в особливо великих розмірах.

Учасники злочинної групи купують наркотичний засіб, який ввозиться з-за кордону іншими невстановленими особами під виглядом імпорту товарів широкого вжитку або гуманітарної допомоги. В подальшому вони транспортують наркотики до раніше обумовленого місця зберігання та реалізують на території України.

  • Раніше на Дніпропетровщині викрили 16 учасників «Білого братства», які збували наркотики із щомісячним обігом 12 млн грн
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