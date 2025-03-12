США відновили надання Україні розвідувальних і супутникових даних, зокрема Maxar

За даними Мілітарного, Maxar відновив доступ до комерційних супутникових зображень, що були зібрані для уряду США.

Американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних. Про це повідомили джерела ЛБ.

Також відновлена передача й інших даних, призупинена за рішенням президента США Дональда Трампа. Відновлення розпочалося одразу після домовленості між Україною і США, досягнутою вчора в Джидді.

За даними Мілітарного, Maxar відновив доступ до комерційних супутникових зображень, що були зібрані для уряду США. Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (скор. GEGD).

Українські облікові записи GEGD були призупинені з офіційним обґрунтуванням "адміністративного запиту". Але фактично це було наслідком політики американського уряду, тобто через Держдепартамент приватним американським компаніям заборонили надавати супутникові дані українцям.