США відновили надання Україні розвідувальних і супутникових даних, зокрема Maxar

Американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних. Про це повідомили джерела ЛБ.
Також відновлена передача й інших даних, призупинена за рішенням президента США Дональда Трампа. Відновлення розпочалося одразу після домовленості між Україною і США, досягнутою вчора в Джидді.
За даними Мілітарного, Maxar відновив доступ до комерційних супутникових зображень, що були зібрані для уряду США. Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (скор. GEGD).
Українські облікові записи GEGD були призупинені з офіційним обґрунтуванням "адміністративного запиту". Але фактично це було наслідком політики американського уряду, тобто через Держдепартамент приватним американським компаніям заборонили надавати супутникові дані українцям.
- Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни.
- Більше на цю тему – у тексті "Україна і США «зробили кроки до відновлення надійного миру». Хід за Росією".
- Призупинення надання розвідданих і військової допомоги, на думку адміністрації США, було демонстрацією Україні серйозності намірів Трампа покласти край війні. Розвідувальні дані Штати припиняли надавати не усі, а ті, що стосувалися території Росії, тобто які допомагали б далекобійних ударах. Попри це, за період паузи Україна продовжувала бити по ворогу.