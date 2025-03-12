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США відновили надання Україні розвідувальних і супутникових даних, зокрема Maxar

За даними Мілітарного, Maxar відновив доступ до комерційних супутникових зображень, що були зібрані для уряду США. 

США відновили надання Україні розвідувальних і супутникових даних, зокрема Maxar
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних. Про це повідомили джерела ЛБ.

Також відновлена передача й інших даних, призупинена за рішенням президента США Дональда Трампа. Відновлення розпочалося одразу після домовленості між Україною і США, досягнутою вчора в Джидді. 

За даними Мілітарного, Maxar відновив доступ до комерційних супутникових зображень, що були зібрані для уряду США. Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (скор. GEGD). 

Українські облікові записи GEGD були призупинені з офіційним обґрунтуванням "адміністративного запиту". Але фактично це було наслідком політики американського уряду, тобто через Держдепартамент приватним американським компаніям заборонили надавати супутникові дані українцям. 

  • Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни. 
  • Більше на цю тему – у тексті "Україна і США «зробили кроки до відновлення надійного миру». Хід за Росією". 
  • Призупинення надання розвідданих і військової допомоги, на думку адміністрації США, було демонстрацією Україні серйозності намірів Трампа покласти край війні. Розвідувальні дані Штати припиняли надавати не усі, а ті, що стосувалися території Росії, тобто які допомагали б далекобійних ударах. Попри це, за період паузи Україна продовжувала бити по ворогу. 
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