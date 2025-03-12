Росіяни на Херсонщині вбили двох людей і поранили сімох, зокрема дітей

Російська армія атакувала упродож доби 42 населені пункти Херсонщини. Окупанти вбили там двох людей, ще сімох поранили. Серед поранених є двоє дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Осокорівка, Новоолександрівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Нововоронцовка, Дудчани, Республіканець, Софіївка, Микільське, Миколаївка, Вірівка, Велетенське, Зміївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Придніпровське, Зеленівка, Бургунка, Матросівка, Дніпровське, Зимівник, Іванівка, Козацьке, Комишани, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Чорнобаївка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.