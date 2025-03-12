Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни на Херсонщині вбили двох людей і поранили сімох, зокрема дітей

Окупанти атакували 42 населені пункти області. 

Росіяни на Херсонщині вбили двох людей і поранили сімох, зокрема дітей
Фото ілюстративне
Фото: t.me/khersonskaODA

Російська армія атакувала упродож доби 42 населені пункти Херсонщини. Окупанти вбили там двох людей, ще сімох поранили. Серед поранених є двоє дітей. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Осокорівка, Новоолександрівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Нововоронцовка, Дудчани, Республіканець, Софіївка, Микільське, Миколаївка, Вірівка, Велетенське, Зміївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Придніпровське, Зеленівка, Бургунка, Матросівка, Дніпровське, Зимівник, Іванівка, Козацьке, Комишани, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Чорнобаївка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.

  • Днями російський дрон скинув вибухівку на літніх людей в Інженерному Херсонської області.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies