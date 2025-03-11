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Павло Паліса: безпекова допомога від США відновлена

Домовленості починають виконуватись, зазначив заступник голови ОП.

Павло Паліса: безпекова допомога від США відновлена
Павло Паліса
Фото: скрин відео

Заступник голови Офісу президента України Павло Паліса прокоментував інформацію щодо відновлення безпекової допомоги від США.

“Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!” - написав Паліса.

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Раніше повідомлялось, що Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

Зокрема, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. 

Радник з питань нацбезпеки Майк Волц, який теж був у команді для переговорів, сказав, що у результаті позитивних кроків Дональд Трамп погодився зняти паузу у військовій допомозі українцям.

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