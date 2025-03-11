Павло Паліса: безпекова допомога від США відновлена

Заступник голови Офісу президента України Павло Паліса прокоментував інформацію щодо відновлення безпекової допомоги від США.

“Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!” - написав Паліса.

Раніше повідомлялось, що Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

Зокрема, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Радник з питань нацбезпеки Майк Волц, який теж був у команді для переговорів, сказав, що у результаті позитивних кроків Дональд Трамп погодився зняти паузу у військовій допомозі українцям.