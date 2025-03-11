В Івано-Франківську пролунали вибухи в районі вокзалу. Є загиблі

Також поруч стався вибух у квартирі.

медики на місці вибуху в Івано-Франківську, 11 березня 2025 року

11 березня в Івано-Франкіську в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи.

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, є жертви.

«В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються», - написав міський голова у соцмережах.

Укрзалізниця уточнила, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу.

«На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком», - додали в УЗ.

Поліція Івано-Франківщини зазначила, що повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна надійшли на лінію 102 близько 18:30.

"Попередньо є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група. Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків. Постраждали 3 осіб. На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби", - повідомила пресслужба поліції. Згодом правоохоронці повідомили, що загинув неповнолітній.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук заявив в етері телемаратону, що стався вибух невстановленого предмета.

За його словами, на Привокзальній, 9 загинула одна людина, ще троє поранені. Коли рятувальники встановили інформацію, в цей момент стався другий вибух. Травмованих відправляють у міську лікарню.

Один із вибухів стався на 9 поверсі. Є пошкодження у квартирі, зруйновані перегородки.