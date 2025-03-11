Шмигаль: уряд ухвалив рішення, яке сприятиме набуттю роумінгового «безвізу» з ЄС

Уряд ухвалив рішення, необхідне для набуття роумінгового «безвізу» України з Європейським Союзом.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня.
«Це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу», – підкреслив глава уряду.
Денис Шмигаль зазначив, що у межах секторальної інтеграції ключовими є так звані “безвізи” з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Зараз йде робота над отриманням промислового “безвізу”.
Він наголосив, що Україна щодня підтверджує свій вибір та прагне захистити й гарантувати безпечне майбутнє для спільного європейського дому.
«Максимально швидко пройшли шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. Далі будемо рухатися так само активно», — зазначив прем’єр-міністр та подякував Європейській комісії за підтримку доступу України до єдиного ринку ЄС, що стане частиною безпекових рішень у найближчому майбутньому.
- У червні 2024 року президент Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома".
- У липні 2024 року глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці в ЄС ще рік (до липня 2025 року) зможуть користуватися роумінгом без додаткових доплат. Вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року.