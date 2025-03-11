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Шмигаль: уряд ухвалив рішення, яке сприятиме набуттю роумінгового «безвізу» з ЄС

Прем’єр-міністр зауважив, що це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною.

Шмигаль: уряд ухвалив рішення, яке сприятиме набуттю роумінгового «безвізу» з ЄС
Фото: ОПУ

Уряд ухвалив рішення, необхідне для набуття роумінгового «безвізу» України з Європейським Союзом. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня.

«Це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу», – підкреслив глава уряду.

Денис Шмигаль зазначив, що у межах секторальної інтеграції ключовими є так звані “безвізи” з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Зараз йде робота над отриманням промислового “безвізу”.

Він наголосив, що Україна щодня підтверджує свій вибір та прагне захистити й гарантувати безпечне майбутнє для спільного європейського дому.

«Максимально швидко пройшли шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. Далі будемо рухатися так само активно», — зазначив прем’єр-міністр та подякував Європейській комісії за підтримку доступу України до єдиного ринку ЄС, що стане частиною безпекових рішень у найближчому майбутньому.

  • У червні 2024 року президент Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома".
  • У липні 2024 року глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці в ЄС ще рік (до липня 2025 року) зможуть користуватися роумінгом без додаткових доплат. Вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року.
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