Окупанти провели у Мелітополі “день православної книги”

До заходу залучили дітей, яких готують до навчання у “скрєпних школах”.

Окупаційна влада провела у Мелітополі Запорізької області “день православної книги”.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

“Росіяни влаштували черговий пропагандистський захід – так званий “день православної книги” став звітним шоу про успіхи впровадження “русского міра” та “православних скрєп” на ТОТ Запорізької області”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Окупанти говорили про “боротьбу з інакомислячими” та наголошували на “важливості” русифікації українців.

До заходу залучили дітей, яких готують до навчання у “скрєпних школах” – бо саме вони, за планом ворога, мають стати “фундаментом русского міра”.

“Московська церква – це не духовність, а інструмент русифікації ТОТ України”, ‒ нагадують у ЦНС.