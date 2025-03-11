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Окупанти провели у Мелітополі “день православної книги”

До заходу залучили дітей, яких готують до навчання у “скрєпних школах”.

Окупанти провели у Мелітополі “день православної книги”

Окупаційна влада провела у Мелітополі Запорізької області “день православної книги”.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

“Росіяни влаштували черговий пропагандистський захід – так званий “день православної книги” став звітним шоу про успіхи впровадження “русского міра” та “православних скрєп” на ТОТ Запорізької області”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Окупанти говорили про “боротьбу з інакомислячими” та наголошували на “важливості” русифікації українців.

До заходу залучили дітей, яких готують до навчання у “скрєпних школах” – бо саме вони, за планом ворога, мають стати “фундаментом русского міра”.

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“Московська церква – це не духовність, а інструмент русифікації ТОТ України”, ‒ нагадують у ЦНС.

  • Торік стало відомо, що в окупованому Мелітополі росіяни відбирають житло в українців через фейкові борги за комунальні послуги. Окупаційна влада придумала ще один спосіб, щоб відібрати житло в українців на ТОТ.
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