Окупанти провели у Мелітополі “день православної книги”

Окупаційна влада провела у Мелітополі Запорізької області “день православної книги”.
Про це повідомили у Центрі нацспротиву.
“Росіяни влаштували черговий пропагандистський захід – так званий “день православної книги” став звітним шоу про успіхи впровадження “русского міра” та “православних скрєп” на ТОТ Запорізької області”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Окупанти говорили про “боротьбу з інакомислячими” та наголошували на “важливості” русифікації українців.
До заходу залучили дітей, яких готують до навчання у “скрєпних школах” – бо саме вони, за планом ворога, мають стати “фундаментом русского міра”.
“Московська церква – це не духовність, а інструмент русифікації ТОТ України”, ‒ нагадують у ЦНС.
- Торік стало відомо, що в окупованому Мелітополі росіяни відбирають житло в українців через фейкові борги за комунальні послуги. Окупаційна влада придумала ще один спосіб, щоб відібрати житло в українців на ТОТ.