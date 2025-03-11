Мешканку Слов’янська підозрюють у наведенні вогню окупантів на місця дислокації ЗСУ

Раніше було викрито і затримано її брата.

Мешканку Слов’янська підозрюють у наведенні вогню окупантів на місця дислокації, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у листопаді 2024 року на мешканку Слов’янська вийшов співробітник «міністерства внутрішніх справ ДНР», підпорядкованого РФ. Попри те, що її брата, який раніше передавав йому інформацію воєнного характеру, вже викрито та затримано, жінка погодилась на співробітництво.

Усвідомлюючи, що зібрані нею дані будуть використані ворогом, підозрювана почала вести розвідувально-диверсійну діяльність на території міста.

За вказівками куратора агентка підтверджувала наявність техніки та розташування об’єктів, де базувались Сили оборони.

Також дізнавалась кількість особового складу й місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Наразі жінку затримано. За клопотанням прокуратури вона перебуває під вартою.

Їй повідомлено про підозру у державній зраді.