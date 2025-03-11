Стартував Паризький оборонний форум, Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну

Понад 30 командувачів армій зберуться разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.

У Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня, пише The Guardian.

На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.

Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з “новим періодом” у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від “періоду дивідендів миру”, коли численні глобальні держави борються за вплив.

Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.

Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має історію недотримання подібних домовленостей.

Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури..