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У Білому домі опублікували "50 перемог Трампа за 50 днів"

Адміністрація президента назвала перемогою те, що він "посадив Росію та Україну за стіл переговорів".

У Білому домі опублікували "50 перемог Трампа за 50 днів"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп перебуває на цій посаді вже 50 днів. З цієї нагоди пресслужба Білого дому опублікувала "50 перемог Трампа за 50 днів". Зокрема, там пишуть, що перемогою очільника Штатів є те, що він "посадив Росію та Україну за стіл переговорів".

"Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються — і президент Трамп тільки починає", – зазначається у цьому тексті. 

Найпершою перемогою Трампа вважають "охорону кордону". У Білому домі кажуть, що нелегальний перетин кордону знизився до найнижчого зареєстрованого рівня – на 94% порівняно з лютим минулого року та "на 96% у порівнянні з історичним максимумом адміністрації Байдена". І навіть кажуть, що у одному секторі нелегальний перетин кордону скоротився на 99% порівняно з 2023 роком. Пізніше згадується будівництво "прикордонної стіни". 

Як йдеться у пресрелізі, Трамп прагне миру у всьому світі, і тому "посадив Росію та Україну за стіл переговорів ...у Саудівській Аравії з метою досягнення миру". 

Також прагненням до миру Трамп вважає зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Президент Трамп домігся згоди Ізраїлю розпочати переговори про припинення війни в Газі та висунув ультиматум «Шалом ХАМАС», вимагаючи безпечного повернення решти заручників, утримуваних ХАМАС", – зазначено у тексті. 

Серед досягнень є масові депортації "нелегальних вбивць, ґвалтівників і торговців наркотиками", боротьба із наркотиками, мільярдні інвестиції у економіку Штатів, збільшення виробництва, повернення заручників і посилення тиску на Іран

Адміністрація вважає перемогою поновлення на службі військовослужбовців США, які були звільнені через відмову від вакцинації проти COVID-19, і заборону вакцинації проти цього вірусу у школах, скасування заборони на експорт зрідженого природного газу (СПГ), вихід із Паризької кліматичної угоди та скасування інших указів, що стосуються енергетики. 

Крім цього, у документі згадано про заснуванння Департаменту ефективності уряду (DOGE), скорочення роботи USAID. Стосовно останньої згадано "зміну статі в Гватемалі".  Також згадується заборона фінансування UNRWA – агентства ООН, в якому, на думку адміністрації, "працювали  сотні бойовиків ХАМАС і джихаду".

У Білому домі наголошують, що Трамп "робить життя доступнішим для звичайних американців" і посилаються на дослідження, за якими начебто зусилля нового президента заощадили американцям 180 мільярдів доларів або по 2100 доларів для сім’ї з чотирьох осіб.

Досягненнями Трампа вважають припинення ініціативи "розмаїття, справедливості та залучення" і згадано про те, що існує лише дві статі.Додосягнень зарахували і визнання англійської офіційною мовою Сполучених Штатів, скорочення бюрократії, відновлення смертної кари за федеральні злочини, повернення пластикових соломинок і "очищення таборів бездомних" у Вашингтоні. 

Крім цього, Трамп вважає своїм досягненням "припинення тиску Китаю на Панамський канал, домагання його законного повернення у власність США".

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