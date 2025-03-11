У Білому домі опублікували "50 перемог Трампа за 50 днів"

Адміністрація президента назвала перемогою те, що він "посадив Росію та Україну за стіл переговорів".

Президент США Дональд Трамп перебуває на цій посаді вже 50 днів. З цієї нагоди пресслужба Білого дому опублікувала "50 перемог Трампа за 50 днів". Зокрема, там пишуть, що перемогою очільника Штатів є те, що він "посадив Росію та Україну за стіл переговорів".

"Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються — і президент Трамп тільки починає", – зазначається у цьому тексті.

Найпершою перемогою Трампа вважають "охорону кордону". У Білому домі кажуть, що нелегальний перетин кордону знизився до найнижчого зареєстрованого рівня – на 94% порівняно з лютим минулого року та "на 96% у порівнянні з історичним максимумом адміністрації Байдена". І навіть кажуть, що у одному секторі нелегальний перетин кордону скоротився на 99% порівняно з 2023 роком. Пізніше згадується будівництво "прикордонної стіни".

Як йдеться у пресрелізі, Трамп прагне миру у всьому світі, і тому "посадив Росію та Україну за стіл переговорів ...у Саудівській Аравії з метою досягнення миру".

Також прагненням до миру Трамп вважає зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Президент Трамп домігся згоди Ізраїлю розпочати переговори про припинення війни в Газі та висунув ультиматум «Шалом ХАМАС», вимагаючи безпечного повернення решти заручників, утримуваних ХАМАС", – зазначено у тексті.

Серед досягнень є масові депортації "нелегальних вбивць, ґвалтівників і торговців наркотиками", боротьба із наркотиками, мільярдні інвестиції у економіку Штатів, збільшення виробництва, повернення заручників і посилення тиску на Іран.

Адміністрація вважає перемогою поновлення на службі військовослужбовців США, які були звільнені через відмову від вакцинації проти COVID-19, і заборону вакцинації проти цього вірусу у школах, скасування заборони на експорт зрідженого природного газу (СПГ), вихід із Паризької кліматичної угоди та скасування інших указів, що стосуються енергетики.

Крім цього, у документі згадано про заснуванння Департаменту ефективності уряду (DOGE), скорочення роботи USAID. Стосовно останньої згадано "зміну статі в Гватемалі". Також згадується заборона фінансування UNRWA – агентства ООН, в якому, на думку адміністрації, "працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихаду".

У Білому домі наголошують, що Трамп "робить життя доступнішим для звичайних американців" і посилаються на дослідження, за якими начебто зусилля нового президента заощадили американцям 180 мільярдів доларів або по 2100 доларів для сім’ї з чотирьох осіб.

Досягненнями Трампа вважають припинення ініціативи "розмаїття, справедливості та залучення" і згадано про те, що існує лише дві статі.Додосягнень зарахували і визнання англійської офіційною мовою Сполучених Штатів, скорочення бюрократії, відновлення смертної кари за федеральні злочини, повернення пластикових соломинок і "очищення таборів бездомних" у Вашингтоні.

Крім цього, Трамп вважає своїм досягненням "припинення тиску Китаю на Панамський канал, домагання його законного повернення у власність США".