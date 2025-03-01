WSJ: США проведе військову операцію, якщо у Мексиці не боротимуться із наркокартелями

Міністр оборони США Піт Хегсет у розмові із вищим військовим керівництвом Мексики попередив, що якщо країна не розбереться із наркокартелями, американські військові "готові вжити односторонніх дій".

Як розповіли виданню The Wall Street Journal поінформовані джерела, розмова відбулася ще 31 січня.

Зазначається, що після розмови мексиканські посадовці були "шокованими і розгніваними", оскільки Хегсет запропоунвав військові дії США всередині Мексики.

Поки що Пентагон ніяк не прокоментував цю заяву, але згодом Хегсет публічно повторив цю заяву під час відвідин американо-мексиканського кордону.

Цього тижня мексиканські міністри вилетіли до Вашингтона, де вони зустрілися з Хегсетом та іншими офіційними особами США в четвер, щоб прозвітувати про дії, які Мексика вжила для припинення торгівлі фентанілом. Державний департамент заявив, що зустріч у четвер стала новим етапом двостороннього співробітництва у сфері безпеки.

Як пише видання, мексиканські чиновники вважають, що вони можуть укласти угоду з Трампом щодо торгівлі та міграції. Але військова напруженість із США – це щось нове, що вирішити набагато важче.

У четвер група колишніх американських і мексиканських військових і торговельних чиновників, співробітників Конгресу, аналітиків і експертів з політики в області наркотиків зібралися на Капітолійському пагорбі і протягом трьох годин обговорювали, що насправді станеться, якщо США завдадуть військових ударів по Мексиці. Вони дійшли висновку, що у такому випадку можливі серйозні "економічні збої" між двома країнами, закриття кордонів, спалахи насильства та громадянські заворушення по обидва боки кордону.

У той же час це може поставити під загрозу співпрацю в галузі безпеки для придушення наркокартелів, включаючи програми, які дозволяють американським безпілотникам передавати розвідувальні дані правоохоронним органам Мексики.

Того ж дня група з двох десятків законодавців США оприлюднила резолюцію, в якій засуджується "будь-який заклик до військових дій США в Мексиці без дозволу Конгресу США та згоди мексиканського уряду". У документі наголошується, що будь-яка така дія може спровокувати "серйозні двосторонні наслідки".