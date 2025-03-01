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Чеські пожежники ліквідували наслідки аварії потяга з токсичними речовинами

Постраждалих через сходження поїзда з колії немає.

Чеські пожежники ліквідували наслідки аварії потяга з токсичними речовинами
Аварія потяга з токсичними речовинами
Фото: BBC

У Чехії пожежникам вдалося ліквідувати займання токсичних речовин неподалік польського кордону, що сталося внаслідок залізничної катастрофи.

Як пише BBC, вантажний потяг з цистернами бензену зійшов з колії та практично миттєво спалахнув. Густу хмару чорного отруйного диму було видно на декілька кілометрів. Жителям найближчого міста Густопече, які залишилися без електроенергії через загоряння підстанції, наказали не залишати домівки та не відчиняти вікна. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місце події спрямували співробітників служби з надзвичайних ситуацій з декількох регіонів та мобільну хімічну лабораторію. Бензен - надзвичайно шкідлива для людей речовина, здатна викликати рак. Його використовують в авіаційному паливі. Чеська влада стверджує, що не зафіксувала перевищення концентрації небезпечних часток у повітрі. 

Вогонь зрештою вдалося подолати завдяки спеціальній піні та допомозі пожежного гелікоптера. Сума збитків від аварії потяга сягнула 125 мільйонів чеських крон - близько 5 мільйонів доларів. 

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