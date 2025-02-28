В МЗС відреагували на скандал з водієм трамвая та українською родиною у Празі

Водій травмая накинувся на українців з дитиною.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скандальний інцидент у столиці Чехії, де водій трамвая накинувся на родину українців з маленькою дитиною.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

Глава українського МЗС назвав поведінку водія неприйнятною і заявив, що він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося.

"Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", – ідеться у повідомленні.

Наразі посольство України в Чехії перебуває на звʼязку з поліцією.