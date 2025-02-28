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В МЗС відреагували на скандал з водієм трамвая та українською родиною у Празі

Водій травмая накинувся на українців з дитиною.

В МЗС відреагували на скандал з водієм трамвая та українською родиною у Празі
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скандальний інцидент у столиці Чехії, де водій трамвая накинувся на родину українців з маленькою дитиною.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

Глава українського МЗС назвав поведінку водія неприйнятною  і заявив, що він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося.

"Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", – ідеться у повідомленні.

Наразі посольство України в Чехії перебуває на звʼязку з поліцією.

  • Напередодні у соцмережах опублікували відео, як водій трамвая кричить на чоловіка з дитиною та заявляє, що вони "не мають права перебувати в цій країні". Поліція Чехії заявила, що проводить перевірку відео в соціальних мережах. Після з’ясування обставин буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію. 
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