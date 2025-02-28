ЗМІ: пов'язані з Росією Telegram-канали пропонують британцям “крипту” за напади на мусульман

У каналах вже згадувалися реальні, зокрема ісламофобні графіті, нанесені на мечетях і школах у східному та південному Лондоні на початку лютого, іноді із згадуванням імен груп.

Мережа каналів Telegram, пов’язаних з Росією, заохочує жителів Великої Британії нападати на мечеті та мусульман і пропонує криптовалюту натомість, пише The Guardian з посиланням на активістів.

У каналах вже йшлося про реальні події, зокрема ісламофобні графіті, нанесені на мечетях і школах у східному та південному Лондоні на початку лютого, іноді із згадуванням імен груп. Ці інциденти розслідує поліція.

Ті ж групи також діляться PDF-файлами, що містять інструкції з виготовлення бомб і проєкти 3D-друкованої зброї. На британських вулицях також з'явилися плакати з QR-кодами для груп і пов'язаних облікових записів у TikTok.

Однак останніми тижнями мова груп "змінилася із заохочувальних графіті на явні заклики людей до нападів з ножем".

Група “Hope Not Hate” передала контртерористичній поліції та міністерству внутрішніх справ досьє про канали та їхні явні зв’язки. Активісти стурбовані, що дії мережі можуть бути небезпечнішими, ніж просте підбурювання до насильства, як це зазвичай є в інших ультраправих чатах Telegram. Community Security Trust (CST) і “Tell Mama”, благодійні організації, які відповідно відстежують злочини на ґрунті ненависті проти євреїв і мусульман, також помітили ці мережі та їхні російські зв’язки.

Guardian пише, що торік ісламофобські напади зросли у Британії на 73%. Минулого тижня біля мечеті на півночі Лондона залишили муляжну бомбу.