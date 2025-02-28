Таїланд депортував до Китаю понад 40 уйгурів – попри застереження про майбутні переслідування

Таїланд депортував до Китаю десятки уйгурів – представників народу тюркського походження, які зазнають переслідувань у КНР. Правозахисники побоюються, що ця депортація завершиться тортурами, викраденнями і ув'язненнями, пише The Guardian. Відреагували на рішення Таїланду і в США: держсекретар Марко Рубіо вчора сказав, що Штати засуджують цей крок "найсуворішим чином".

За даними місцевих медіа, декілька вантажівок з закритими вікнами виїхали з імміграційного центру Бангкога, де протягом понад десяти років утримували 48 уйгурів. Через декілька годин позаплановий рейс China Southern Airlines вилетів з бангкокського аеропорту Дон Мианг і приземлився в Кашгарі.

В Інтернеті публікували відео, як із цього літака виводили чоловіків зі скутими руками.

Віцепрем'єр-міністр Таїланду Пхумтам Вечаячай підтвердив депортацію, повідомивши Reuters, що Китай запевнив Таїланд, що депортовані будуть "під опікою".

"Це було зроблено відповідно до законів Таїланду та міжнародних принципів. Проблем немає. Про них добре піклуватимуться, тому що вони їхні люди. Вони проходять медичні перевірки. Після цього їх відправлять додому. Їх приймуть їхні родичі", – сказав Фумтам.

Уряд Китаю раніше оголосив, що групу з 40 "нелегальних іммігрантів" репатріювали з Таїланду. Міністерство громадської безпеки Китаю заявило, що надає "великого значення" їх поверненню, і "репатріація" "відповідає законам" Китаю та Таїланду та міжнародній практиці.

48 депортованих – це частина з сотень уйгурів, які покинули Китай в 2013-2014 роках. Їх арештували в Таїланді в 2014 році, і торік повернули 109 з них. На фото фіксували, як їх зі скутими руками супроводжувала китайська поліціях. Деяких інших уйгурів замість Китаю відправили до Туреччини.

Ще декілька людей померли, зокрема новонароджений та дитина трьох років.

КНР обвинувачують у дискримінації та переслідуваннях 1 млн уйгурів та інших мусульманських меншин. Деякі уряди вважають дії уряду КНР проти уйгурів геноцидом.

Минулого місяця в ООН закликали Таїланд зачекати з депортацією, оскільки депортовані ризикували зазнати "непоправної шкоди" в разі повернення.