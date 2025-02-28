Трамп хоче зупинити війну до того, як Штатам доведеться підтримувати миротворців в Україні

Поки що американський президент публічно не задекларував готовність допомагати європейським миротворцям у разі нового нападу.

Президент США Дональд Трамп виключив можливість відправки американських військових в Україну в якості миротворців. Він також сказав, що прагне зупинити війну до того, як миротворчому контингенту на українській території могла б знадобитися допомога, пише Wall Street Journal.

Розміщення в Україні інтернаціональних миротворчих сил – один із варіантів гарантій безпеки, на який згодна Україна і яку серйозно обдумають її європейські партнери. Однак і Київ, і союзники наголошували, що без Штатів ця задумка може не спрацювати: якщо Америка не хоче надсилати своїх солдатів, то може надіслати зброю, зокрема для прикриття неба.

Трамп же під час зустрічі з британським прем'єр-міністром ухилився від прямої відповіді на те, чи отримають миротворці допомогу від США, якщо план не спрацює і Росія знову атакуватиме Україну після угоди про припинення вогню.

"Дайте мені спершу укласти мир", – сказав він.

За даними журналістів, британський прем'єр-міністр Кір Стармер, який вчора перебував із візитом в Білому домі, пропонував Трампу надати підтримку миротворцям у вигляді ППО та розвідувальних даних. Трамп раніше казав, що розгляне таку можливість лише після того, як між Україною і Росією укладуть мир.

"Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона вдасться", – сказав Дональд Трамп в Овальному кабінеті, додавши, що його підхід буде "довіряти і перевіряти".

Миротворці в Україні

Україна вважає, що найкращою гарантією безпеки був би її вступ до НАТО, але через категоричну опозицію деяких членів Альянсу їй довелося думати над альтернативами. Одним з варіантів є розміщення на українській території миротворчих сил. За словами українського президента Володимира Зеленського, щонайменше вісім нордично-балтійських та інших країн "з позитивом" ставляться до такої перспективи. Про готовність розглянути відправку військ в якості миротворців оголосила і Туреччина.

Поки що озвучували цифру в 30 000 миротворців, але основною силою залишатиметься українська армія, яку прагнуть зробити повністю контрактною.