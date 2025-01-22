Зеленський: будь-які миротворчі сили для України мають включати війська США

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, які можуть розгорнути в Україні, повинні включати війська США, передає Bloomberg.

Зеленський з цього приводу звернувся до Дональда Трампа перед переговорами з Росією.

За словами українського президента, у європейських союзників недостатньо військових, щоб стримувати російського диктатора Путіна і будь-яке інше рішення може призвести до розколу всередині НАТО.

«Цього не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це може бути, ні, цього не може бути. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів», - сказав Зеленський.

Він попередив, що без довгострокових зобов'язань із боку західних союзників Путін скористається припиненням вогню як можливістю переозброїтися перед початком наступу в майбутньому.

Щодо переговорів із РФ, то глава держави наголосив, що українська сторона не хоче, аби це сталося за її спиною. «Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоч не впевнений, що раніше цього не траплялося. Тут я говорю не лише про Америку, а й про деяких європейських партнерів», - додав Зеленський.