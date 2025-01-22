Суд взяв під варту головного психіатра ЗСУ Друзя з можливістю застави

Він може внести заставу розміром 49 мільйонів гривень.

Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який за час великої війни збагатився на понад 1 млн доларів, взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення застави 49 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Шевченківський райсуд Києва запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів. Суд погодив клопотання прокурорів щодо взяття під варту на 60 днів (до 20 березня) із заставою 49 млн гривень.

Захист Друзя заявив, що його затримання було незаконним. За словами адвоката, вчора Друзя виписали з реанімаційного відділення.

Адвокат у справі перед початком засідання повідомляв, що підозрюваний перебував “у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями".

Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів. Надалі Друзь буде під вартою в лікувальній установі.