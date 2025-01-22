Суд взяв під варту головного психіатра ЗСУ Друзя з можливістю застави

Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який за час великої війни збагатився на понад 1 млн доларів, взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення застави 49 млн гривень.
Про це повідомляє Суспільне.
Шевченківський райсуд Києва запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів. Суд погодив клопотання прокурорів щодо взяття під варту на 60 днів (до 20 березня) із заставою 49 млн гривень.
Захист Друзя заявив, що його затримання було незаконним. За словами адвоката, вчора Друзя виписали з реанімаційного відділення.
Адвокат у справі перед початком засідання повідомляв, що підозрюваний перебував “у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями".
Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів. Надалі Друзь буде під вартою в лікувальній установі.
- Вчора, 21 січня, співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
- За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
- При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.