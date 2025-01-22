Ексвоєнком Дніпропетровщини отримав нову підозру - за розтрату понад мільйона гривень

Він безпідставно виплачував двом військовослужбовцям зарплату, поки вони не виконували своїх обов’язків.

Колишньому начальнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про нову підозру за розтрату понад 1 млн грн.

Таку інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора.

Ексвоєнкому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

За інформацією слідства, посадовець без законних підстав видав розпорядження про відрядження двох військовослужбовців РТЦК та СП до одного з органів державної влади. Вони від квітня 2022 року по березень 2023 року фактично були відсутні на службі й не виконували свої обов’язки. При цьому підозрюваний безпідставно виплачував цим військовослужбовцям грошове забезпечення та додаткову винагороду.

У результаті держава отримала збитки на понад мільйон гривень. Експосадовцю вирішують питання про обрання запобіжного заходу і перевіряють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.