Ексвоєнком Дніпропетровщини отримав нову підозру - за розтрату понад мільйона гривень

Колишньому начальнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про нову підозру за розтрату понад 1 млн грн.
Таку інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора.
Ексвоєнкому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
За інформацією слідства, посадовець без законних підстав видав розпорядження про відрядження двох військовослужбовців РТЦК та СП до одного з органів державної влади. Вони від квітня 2022 року по березень 2023 року фактично були відсутні на службі й не виконували свої обов’язки. При цьому підозрюваний безпідставно виплачував цим військовослужбовцям грошове забезпечення та додаткову винагороду.
У результаті держава отримала збитки на понад мільйон гривень. Експосадовцю вирішують питання про обрання запобіжного заходу і перевіряють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.
- Цього місяця у Вінницькій області затримали працівника районного ТЦК, який заробляв на місцевих ухилянтах. За даними слідства, він за хабар у $16 000 обіцяв внести недостовірну інформацію до бази даних та оформити "клієнтам" відстрочку від мобілізації