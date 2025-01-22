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Ексвоєнком Дніпропетровщини отримав нову підозру - за розтрату понад мільйона гривень

Він безпідставно виплачував двом військовослужбовцям зарплату, поки вони не виконували своїх обов’язків.

Ексвоєнком Дніпропетровщини отримав нову підозру - за розтрату понад мільйона гривень
затриманий ексвоєнком Дніпропетровщини

Колишньому начальнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про нову підозру за розтрату понад 1 млн грн.

Таку інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора.

Ексвоєнкому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

За інформацією слідства, посадовець без законних підстав видав розпорядження про відрядження двох військовослужбовців РТЦК та СП до одного з органів державної влади. Вони від квітня 2022 року по березень 2023 року фактично були відсутні на службі й не виконували свої обов’язки. При цьому підозрюваний безпідставно виплачував цим військовослужбовцям грошове забезпечення та додаткову винагороду. 

У результаті держава отримала збитки на понад мільйон гривень. Експосадовцю вирішують питання про обрання запобіжного заходу і перевіряють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

  • Цього місяця у Вінницькій області затримали працівника районного ТЦК, який заробляв на місцевих ухилянтах. За даними слідства, він за хабар у $16 000 обіцяв внести недостовірну інформацію до бази даних та оформити "клієнтам" відстрочку від мобілізації
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