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Від початку доби на фронті відбулося 67 боєзітнень, 44 з них — на Покровському напрямку

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Від початку доби на фронті відбулося 67 боєзітнень, 44 з них — на Покровському напрямку
війна з рф
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Баранівка, Дем’янівка, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Першотравневого, Новосергіївки, Зеленої Долини, Кузьминого та в напрямку Серебрянського лісу. Незавершеним залишилося одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів у районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 44 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Перше Травня, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 41 атаку, три боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується дотепер.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили три атаки російських загарбників, ще три - тривають. Противник здійснив близько 200 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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