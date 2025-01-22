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За підозрою в розкраданні коштів на відбудові Дніпропетровської області затримали чотирьох людей

За даними ЦПК, один з них – Леонід Дубинський. 

За підозрою в розкраданні коштів на відбудові Дніпропетровської області затримали чотирьох людей
Затримали чотирьох підозрюваних у розкраданні коштів на реконструкції
Фото: НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом людям за створення організованої злочинної групи і заволодіння 129 млн гривень, виділених на відновлення критичної інфраструктуру в Дніпропетровській області. У пресрелізі Бюро імені підозрюваних не назвали, але, за даними Центру протидії корупції, одним із них є Леонід Дубинський, який фігурував у справі ексголови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

За даними слідства, у перші два роки повномасштабної війни підозрювані домоглися перемоги в тендері на укладення підконтрольним підприємством договору з комунальним підприємством. Договір стосувався реконструкції водогону у Кам'янському районі. 

"Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною. Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Членам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатора групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Триває встановлення інших співучасників злочину", – повідомили в НАБУ.

Фото: НАБУ

За інформацією ЦПК, розшукуваний ФБР власник товариства і відомий підприємець, – це і є Леонід Дубинський. Його брат Володимир також фігурував у справі про корупцію під час ремонту доріг.

"Дубинський мав відношення до фірми «Будінвест інжинірингу», засновницею якої була фітнес-тренерка і подруга тодішнього керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка", – повідомили в ЦПК.

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