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На фронті загинув спецпризначенець ГУР, один із засновників київського “Пласту” Костянтин “Нельсон” Жук

“Нельсон” загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

На фронті загинув спецпризначенець ГУР, один із засновників київського “Пласту” Костянтин “Нельсон” Жук
Костянтин “Нельсон” Жук
Фото: facebook.com/BRATSTVObattalion

На фронті загинув спецпризначенець ГУР, один із засновників київського “Пласту” полковник Костянтин “Нельсон” Жук.

Про це у “Фейсбуці” повідомив спецпідрозділ ГУР “Братство”. 

До війни – професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників київського “Пласту”. 

В часи АТО – командир батальйону спецпризначення "Гарпун" в складі МВС, очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ. В байкерських колах знаний як “Полк”.

Попри поважний вік, після початку великої війни долучився до батальйону ГУР МО Братство. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною о.Зміїний. 

Загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

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