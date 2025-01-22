На фронті загинув спецпризначенець ГУР, один із засновників київського “Пласту” Костянтин “Нельсон” Жук

“Нельсон” загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

На фронті загинув спецпризначенець ГУР, один із засновників київського “Пласту” полковник Костянтин “Нельсон” Жук.

Про це у “Фейсбуці” повідомив спецпідрозділ ГУР “Братство”.

До війни – професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників київського “Пласту”.

В часи АТО – командир батальйону спецпризначення "Гарпун" в складі МВС, очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ. В байкерських колах знаний як “Полк”.

Попри поважний вік, після початку великої війни долучився до батальйону ГУР МО Братство. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною о.Зміїний.

Загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.